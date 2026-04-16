50000 Tons Of Gold Is Stored In Indian Homes And Temples Worth 830 Lakh Crore Rupees Bharat Main Gharo Main Kitna Sona Hai 8382811
भारत के घरों-मंदिरों में रखा है 50 हजार टन सोना! कीमत 830 लाख करोड़, अगर निकाला तो बदल जाएगा भारत का भविष्य
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत के घरों और मंदिर के सोने को इलेक्ट्रॉनिक रसीदों या मॉनेटाइजेशन स्कीम के जरिए अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाए तो देश की विकास गति तेज हो सकती है. यह आयात घटाएगा, बैंकों को मजबूती भी देगा. यह खजाना भारत की आर्थिक ताकत का नया आयाम साबित हो सकता है.