घरों और मंदिरों में करीब 50,000 टन सोना

भारतीय घरों और मंदिरों में सोने का भंडार दुनिया के कई बड़े आर्थिक आंकड़ों को पीछे छोड़ देता है. यह संपत्ति सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा तो है ही लंबे समय की बचत का माध्यम भी है. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में घरों और मंदिरों में करीब 50,000 टन सोना जमा है जो मुख्य रूप से आभूषणों के रूप में रखा गया है.