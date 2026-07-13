फैंसी ग्रीन साड़ी डिजाइन-4
अगर आप सावन में हल्की और आरामदायक साड़ी को पहनना चाहती हैं, तो आप इस तरह की फैंसी साड़ी को पहन सकते हैं, इसको पहनने के बाद आपकी खूबसूरती काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ लोग आपकी जमकर तारीफ भी करेंगे. जॉर्जेट प्रिंटेड ग्रीन साड़ी का चुनाव करके भी आप पहन सकते हैं. इसको पहनने के बाद लोग भी पूछेंगे-कि कहां से खरीदा है. फ्लोरल, लीफ या डिजिटल प्रिंट वाली साड़ियां भी इस समय काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं, अगर आप भी इस सावन अपने लुक को थोड़ा सा हटके रखना चाहती हैं, तो इसक पहन सकती हैं.