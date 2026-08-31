गोल्ड थ्रेड इयररिंग डिजाइन-1

जन्माष्टमी का त्योहार आते ही भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां लोग पहले से ही करना शुरू कर देते हैं. कई तरह-तरह की चीजों से मंदिर और घर को सजाते हैं. घर की सजावट से लेकर पूजा की तैयारियों तक लोग हर चीज को खास बनाने में जुट जाते हैं. महिलाएं इस मौके पर अपने आउटफिट और ज्वेलरी का भी खास ध्यान रखती हैं, कि वो सबसे ज्यादा अलग दिखाई दें. अगर आप भी सूट या साड़ी के साथ में अपने लुक को थोड़ा हटके दिखाना चाहते हैं, तो आप गोल्ड थ्रेड स्टाइल इयररिंग के इस डिजाइन को पहन सकते हैं. इसको पहनने के बाद आपका लुक काफी ज्यादा अलग नजर आ सकता है.