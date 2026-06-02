साथ खाने से मिलेंगे दोगुने फायदे-

वैसे तो भारतीय थाली में कई पोषक वाली चीजें होती हैं. ये खाना टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होता है. ऐसे में हमारा भारतीय खाना बहुत स्मार्ट है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन्हें साथ में खाने से दोगुने फायदे बॉडी को मिल सकते हैं. भारतीय थाली में कुछ चीजों को साथ में खाने से उनका फायदा कई गुना बढ़ जाता है. शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोख पाता है, पाचन आसान हो जाता है और एनर्जी भी लंबे समय तक बनी रहती है, आइए जानते हैं इन ग्रेट कॉम्बिनेशन के बारे में, जिन्हें आप रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं.