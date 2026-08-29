गोल्ड ठुशी नेकलेस डिजाइन-1

शादी के बाद नई दुल्हन का लुक बेहद ही खास होना चाहिए, क्योकि वहीं हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है. साड़ी हो या लहंगा, मेकअप हो या हेयरस्टाइल, हर चीज के साथ ज्वेलरी का सही चुनाव करना बेहद ही जरूरी होता है, वरना लुक काफी ज्यादा बेकार होना शुरू हो जाता है. अगर आप महाराष्ट्रियन ज्वेलरी ठुशी नेकलेस के इस डिजाइन को पहनते हैं, तो आपका लुक काफी ज्यादा खिल उठेगा. हर कोई देखकर आपकी जमकर तारीफ भी करेगा. छोटे-छोटे गोल्ड बीड्स से बना यह हार दुल्हन के गले में रॉयल लुक को बढ़ावा देता है. आप इस डिजाइन को पहन सकते हैं. बेहद ही खूबसूरत नजर आता है.