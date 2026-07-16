लिंगम (कथिर) एक टैलेंटेड कबड्डी चैंपियन है जो पुलिस अफ़सर बनने का सपना देखता है, लेकिन जब उस पर मर्डर का झूठा आरोप लगता है और उसे भागना पड़ता है। जैसे-जैसे वह ऑर्गनाइज़्ड क्राइम की खतरनाक दुनिया में फंसता जाता है, लिंगम को अपने चाहने वालों की रक्षा करते हुए अपना नाम बेदाग़ साबित करने के लिए लड़ना पड़ता . अगर आपको 'पाताल लोक' या 'विलंगु' जैसे रॉ, दमदार और असल ज़िंदगी से जुड़े क्राइम ड्रामा पसंद हैं, तो यह सीरीज़ आपकी बिंज-वॉच लिस्ट के लिए एकदम सही है