Edited by: Shilpi Singh | Updated: Jul 16, 2026, 10:30 AM
JioHotstar
वेत्री (विजय कुमार राजेंद्रन) समुद्र के किनारे बने एक आलीशान रिज़ॉर्ट में रूम सर्विस का काम करने वाला एक कर्मचारी है, जो कर्ज़ में डूबा हुआ है और एक प्रोफ़ेशनल शेफ़ बनने का सपना देखता है. कॉमेडी, ड्रामा और दिल को छू लेने वाले पलों से भरी यह वेब सीरीज़ हॉस्पिटैलिटी की तेज़-तर्रार दुनिया में सेट एक ऐसी कहानी है जो हिम्मत और उम्मीद जगाती है
राजकुमार हिरानी इस छह-एपिसोड वाली JioHotstar सीरीज़ के साथ स्ट्रीमिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं, जिसे अविनाश अरुण ने डायरेक्ट किया है. गोवा के शानदार बैकग्राउंड पर बनी इस कहानी में एक पुराने ज़माने के पुलिस वाले की जोड़ी एक युवा और अनोखे साथी के साथ बनती है, और वे मिलकर एक खतरनाक साइबरक्राइम नेटवर्क की जांच करते हैं.
यह कहानी एक युवा जेल अधिकारी की है जो एक अहम कैदी को उसके क्राइम सिंडिकेट के खिलाफ गवाही दिलाने के लिए ले जा रहा है, और इस दौरान उनके रिश्ते में बदलाव आते हैं. ये रोमांच से भरी सीरिज को आप अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें.
जब कारमेन ‘कार्मी’ बर्ज़ैटो (जेरेमी एलन व्हाइट) रेस्टोरेंट से हट जाते हैं, तो सिडनी अडामु (आयो एडेबिरी), रिची जेरीमोविच (एबॉन मॉस-बैचराच) और नताली ‘शुगर’ बर्ज़ैटो (एबी इलियट) ‘द बेयर’ की ज़िम्मेदारी संभालते हैं. यह सीज़न मशहूर कुलीनरी ड्रामा को एक भावुक मोड़ पर खत्म करता है, जिसमें परफेक्शन के बजाय हिम्मत, नए बने परिवार और खाना बनाने वाले लोगों की अहमियत को दिखाया गया है.
किंग्स लैंडिंग पर कब्ज़ा करने के बाद, रानी रेनिरा टार्गेरियन (एम्मा डी'आर्सी) आयरन थ्रोन पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लड़ रही हैं, जबकि प्रिंस एमांड टार्गेरियन (इवान मिशेल) ज़बरदस्त जवाबी हमले के लिए अपनी सेना को इकट्ठा कर रहे हैं. ये सीजन तीसरे चरण में है और इसे आपको जरूर देखना चाहिए.
लिंगम (कथिर) एक टैलेंटेड कबड्डी चैंपियन है जो पुलिस अफ़सर बनने का सपना देखता है, लेकिन जब उस पर मर्डर का झूठा आरोप लगता है और उसे भागना पड़ता है। जैसे-जैसे वह ऑर्गनाइज़्ड क्राइम की खतरनाक दुनिया में फंसता जाता है, लिंगम को अपने चाहने वालों की रक्षा करते हुए अपना नाम बेदाग़ साबित करने के लिए लड़ना पड़ता . अगर आपको 'पाताल लोक' या 'विलंगु' जैसे रॉ, दमदार और असल ज़िंदगी से जुड़े क्राइम ड्रामा पसंद हैं, तो यह सीरीज़ आपकी बिंज-वॉच लिस्ट के लिए एकदम सही है
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.