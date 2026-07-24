दुनिया के अनदेखे खजाने

सोने-चांदी, हीरे-जवाहरात और बेशकीमती कलाकृतियों से भरे तिलिस्मी खजानों की कहानियां सदियों से लोगों की कल्पना को रोमांचित करती रही हैं. इतिहास में ऐसे कई खजानों का जिक्र मिलता है. इन्हें खोजने के लिए दुनियाभर के ट्रेजर हंटर, पुरातत्वविद, इतिहासकार और साहसी लोग करोड़ों डॉलर खर्च कर चुके हैं. अब तक इनका कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल पाया है. इनकी अनुमानित कीमत अरबों-खरबों डॉलर तक बताई जाती है. माना जाता है कि इनमें से कुछ खजाने धरती की गहराइयों में दफन हैं, तो कुछ समुद्र की अथाह गहराइयों में खो चुके हैं. हम आपको ऐसे ही 6 खजानों को बारे में बता रहे हैं.