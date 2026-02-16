नंबर 2: SIP हमेशा शानदार रिटर्न देती है

कई नए निवेशकों को लगता है कि SIP शुरू करते ही रिटर्न अपने आप अच्छे मिलने लगेंगे. उन्हें भरोसा होता है कि SIP हर साल स्थिर और हाई रिटर्न देगी. मगर, सच्चाई कुछ और है. असल में SIP समय, अनुशासन और सही फंड की मांग करती है. कम समय में बड़ा रिटर्न मिलना मुश्किल है। असली वैल्यू 7, 10 या 15 साल में बनती है. रेगुलर निवेश जरूरी है, लेकिन गलत फंड में SIP शुरू करना आपके रिजल्ट बिगाड़ देता है. हर निवेशक के लिए हर कैटेगरी सही नहीं होती. अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कैटेगरी चुनना जरूरी है.