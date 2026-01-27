कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बढ़ी मांग

कोरोना महामारी के बाद से हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी की मांग बढ़ी है. हेल्थ इंश्योरेंस होने से इमरजेंसी और गंभीर बीमारी के समय आपको इलाज कराने में मदद मिलती है. जब कभी हम पॉलिसी लेते हैं, तो इंश्योरेंस एजेंट या कंपनी के अधिकारी हमें तमाम बेनिफिट गिनाते हैं. हम अपनी भलाई के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले भी लेते हैं. लेकिन,कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस इमरजेंसी में रद्दी साबित हो जाते हैं. ऐसे में हमें कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले 7 पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए.ताकि, जरूरत पड़ने पर आपका इंश्योरेंस आपके और आपके परिवार के काम आ सके.