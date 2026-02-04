अभी आखिरी ओवर में विकेट गिरे तो दिन का खेल हो जाता है खत्म

MCC ने कहा, 'यह अनुचित माना गया कि अगर दिन के अंतिम ओवर में बॉलिंग कर रही टीम विकेट ले ले. तो बल्लेबाजी टीम को नया बल्लेबाज भेजने की जरूरत नहीं पड़ती.' उसने कहा कि इससे समय की बचत भी नहीं होती, क्योंकि बची हुई गेंदें अगले दिन पूरी करनी ही पड़ती हैं. साथ ही इससे खेल का रोमांच कम हो जाता है. नया बल्लेबाज मुश्किल परिस्थितियों से बच जाता है क्योकि आमतौर पर उस समय गेंदबाजों के लिए हालात अनुकूल होते हैं. MCC ने साफ किया, 'नए नियम के तहत अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अंतिम पूरा किया जाएगा. भले ही उस दौरान विकेट गिर जाए.'