हेमा मालिनी

आपको बता दें 2026 में एक बार फिर सोशल मीडिया पर 80s का क्रेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है. 80s के लुक वाली फोटो को लोग एआई से जेनेरेट करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर कर रहे हैं. 2026 में रेट्रो और विंटेज स्टाइल से इंस्पायर्ड कई लुक्स फैशन लवर्स को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं. अगर आप भी अपने लुक को उसी दौर में चाहते हैं, तो आप हेमा मालिनी के इस लुक को कॉपी कर सकते हैं. ये लुक उनका हर लड़की को कॉपी करना काफी ज्यादा पसंद आता है. 70s, 80s और 90s की शुरुआत में वह बॉलीवुड की सबसे हसीन अदाकारा हैं.