उदाहरण से समझिए सैलरी कैल्कुलेशन?
मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 78,800 है. अगर बेस फिटमेंट फैक्टर 1.76 होता है, तो सैलरी का कैल्कुलेशन कुछ ऐसे होगा. 78,800 × 1.76 = 1,38,688 रुपये. फैमिली यूनिट 5 होने पर 1,38,688 ÷ 3 = 46,230 रुपये (प्रति यूनिट). अगर इसमें ग्रोथ फैक्टर जोड़ दिया जाए, तोफिटमेंट करीब 3.09 तक पहुंच सकता है. इस स्थिति में कर्मचारी की सैलरी बढ़कर 78,800 × 3.09 = 2,43,492 तक पहुंच सकती है. हालांकि, ये सिर्फ अनुमान पर आधारित कैल्कुलेशन है. अंतिम फैसला वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.