8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफे को लेकर बना आठवां वेतन आयोग 18 महीने में अपनी सिफारिशें देगा. इसके बाद 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा. मई 2027 तक रिपोर्ट सौंपने के लक्ष्य के साथ 8वां वेतन आयोग स्टैक होल्डर्स से सलाह-मशवरा कर रहा है. इस बीच वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच बड़ी बहस शुरू हो गई है. कर्मचारी संगठन 54000 मिनिमम बेसिक सैलरी और 3.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं. अगर यह मांग मान ली जाती है, तो मौजूदा 18000 की मिनिमम बेसिक सैलरी तीन गुना तक बढ़ सकती है. आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहे हैं.