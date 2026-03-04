कौन हैं ये एक्ट्रेस

दौलत-शोहरत-ग्लैमर किसे अच्छा नहीं लगता? इस मुकाम तक पहुंचने का सपना हर कोई देखता है. लेकिन कुछ ऐसे भी सितारे हैं जो ग्लैमरस जिंदगी जी तो रहे होते हैं. लेकिन कहीं न कहीं एक बैचेनी होती है जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है. जिन्हें इस दुनिया का शोर अच्छा नहीं लगता, जिन्हें प्रकृति अपनी ओर खींचती है. जिनका मन बहती नदी देखने में रमता है. पेड़ की छाया में सुकून मिलता है. ऐसे भी कई कलाकार होते हैं जो अपने भीतर की रोशनी तलाश लेते हैं, और चल पड़ते है एक ऐसी राह पर जहां उन्हें किसी और की जरूरत नहीं होती. वो खुद के साथ जीना सीख जाते हैं. हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में. नाम है बरखा मदान. जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर पूरी तरह वैराग्य अपनाकर बौद्ध भिक्षु बनना चुन लिया.