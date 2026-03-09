किसने और कैसे किया शोध

लगभग एक दशक पहले, यूनिवर्सिटी ऑफ़ हडर्सफ़ील्ड में हमारे रिसर्च ग्रुप ने बोर्नमाउथ यूनिवर्सिटी के पैलियोइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर जॉन स्टीवर्ट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी डे लीज के आर्कियोलॉजिस्ट्स के साथ मिलकर काम करना शुरू किया था. उन्होंने बेल्जियम में मीयूज नदी के किनारे खुदाई में मिले नियोलिथिक इंसानी अवशेषों के जीनोम का विश्लेषण किया है. अबतक माना जाता था कि यूरोप में खेती करने वाले उन्नत समुदायों ने शिकारी-संग्रहकर्ता (Hunter-gatherers) समुदायों को पूरी तरह खत्म कर दिया था. लेकिन नई रिसर्च बताती है कि ये दोनों समुदाय साथ रहते थे और उनके बीच शादियां भी होती थीं.