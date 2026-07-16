एसी का सबसे बड़ा फायदा क्या है?

यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया लॉस एंजिल्स के फील्डिंग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में डॉक्टर और हेल्थ रिसर्चर डेविड आइज़ेनमैन कहते हैं, गर्मी से होने वाले हेल्थ रिस्क को कम करने के लिए कूलिंग सबसे ज़रूरी तरीका है और अक्सर इसके लिए एयर कंडीशनिंग या एक्टिव कूलिंग की ज़रूरत होती है. एयर-कंडीशंड इमारतों में जाने से गर्मी से होने वाली मौतों का खतरा बहुत कम हो जाता है और एक स्टडी में पाया गया है कि हर साल, एयर कंडीशनिंग दुनिया भर में 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में लगभग 195,000 मौतों को रोकती है. (photo credit, credit AI)