1 / 10

How to Update Mobile Number in Aadhaar Card Aadhaar Card आज देश के हर नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है. आधार के बिना आपके ज्यादातर काम नहीं हो सकते हैं. हर छोटे बड़े काम के लिए आपको Aadhar Card की जरूरत होती है. हालांकि आधार में अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको कई असुविधाओं का सामना करना पड़ा सकता है.