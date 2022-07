1 / 8

आडू के फायदे (Health Benefits of Peach Or Aadu)

गर्मियों और बरसात के मौसम में मिलने वाला आडू पीच देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही फायदेमंद भी है. आडू या पीच के फल देखने में लाल या पीले रंग के होते हैं जिनके भीतर का हिस्सा सफेद या हल्का पीला होता है. आडू एक ऐसा फल है जो स्वादिष्ट के साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है. इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व होते हैं. आडू में 80 प्रतिशत पानी होता है. यह फाइबर को अच्छा स्रोत भी माना जाता है. इनमें एंजाइम और विटामिन भी पाए जाते हैं. आडू को छिलका समेत खाने से शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं. Health Benefits of Peach Or Aadu in Hindi