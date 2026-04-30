Aaj Ka Rashifal 1 May 2026 Buddha Purnima Swati Nakshatra Horoscope Hindi 8398272
Aaj Ka Rashifal 1 May 2026: बुद्ध पूर्णिमा पर तुला राशि में चंद्रमा का गोचर, इन राशियों का होगा भाग्योदय
Aaj Ka Rashifal 1 May 2026: 1 मई 2026, शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा का महापर्व है. आज चंद्रमा तुला राशि में और राहु के नक्षत्र स्वाति में संचरण करेंगे. चंद्रमा और शुक्र (तुला के स्वामी) के बीच का संबंध आज कला, सौंदर्य और साझेदारी के कामों में बड़ी सफलता दिलाएगा. बुद्ध पूर्णिमा पर दान और स्नान का विशेष महत्व है, जो मानसिक शांति और करियर में स्थिरता प्रदान करेगा.