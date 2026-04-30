मीन (Pisces)

आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. अचानक आने वाली बाधाओं से विचलित न हों. शोध और गुप्त विधाओं में रुचि बढ़ेगी. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और किसी को भी उधार देने से आज बचें.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.