कर्क (Cancer)

कल आपको अपनी मेहनत का फल पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के रूप में मिल सकता है. ऑफिस में काम का बोझ रहेगा, लेकिन आप उसे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. माता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें.