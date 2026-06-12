Aaj Ka Rashifal 13 June 2026: 13 जून 2026, शनिवार का दिन पूरे साल के सबसे बड़े और पावन धार्मिक दिनों में से एक है. इस दिन ज्येष्ठ अधिकमास की 'मासिक शिवरात्रि' का दुर्लभ व्रत रखा जाएगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस विशेष शनिवार को सुकर्मा योग, धृति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का त्रिवेणी महासंगम बन रहा है. इसके साथ ही चंद्रमा सुबह 09:25 पर अपनी उच्च राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिससे सूर्य-चंद्र की बेहद शुभ स्थिति बनेगी. गुरु और शनि देव के अनुकूल प्रभाव के साथ यह महासंयोग कुछ विशेष राशियों के जीवन से घोर आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और करियर की सभी बाधाओं को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है.