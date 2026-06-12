मेष (Aries)

Aaj Ka Rashifal 13 June 2026: अधिकमास शिवरात्रि और सर्वार्थ सिद्धि योग का यह संगम आपके बंद किस्मत के ताले खोल सकता है. कार्यक्षेत्र में चल रही रुकावटें दूर होंगी और सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यापार मं नए और बड़े सौदे फाइनल होने से बंपर मुनाफा होगा.