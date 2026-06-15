Aaj Ka Rashifal 16 June 2026: 16 जून 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महा-जैकपॉट साबित होने जा रहा है. ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को 'त्रिपुष्कर योग' का अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली निर्माण हो रहा है. शास्त्रों के अनुसार, त्रिपुष्कर योग में किए गए किसी भी शुभ कार्य, बिजनेस डील या निवेश का फल तीन गुना होकर वापस मिलता है. मंगलवार के दिन इस योग के बनने से बजरंगबली की विशेष कृपा बरसेगी, जिससे कुछ विशेष राशियों के जीवन से घोर आर्थिक तंगी और मंदी का दौर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा.