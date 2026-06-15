मेष (Aries)

Aaj Ka Rashifal 16 June 2026: त्रिपुष्कर योग आपके धन भाव के लिए वरदान साबित होगा. नए निवेश से आपको तीन गुना रिटर्न मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम कल गति पकड़ेगा और हनुमान जी की कृपा से प्रॉपर्टी के सौदों में बंपर मुनाफा होगा.