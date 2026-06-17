Aaj Ka Rashifal 17 June 2026: 17 जून 2026, बुधवार का दिन ग्रहों के राजकुमार बुध देव की विशेष कृपा लेकर आ रहा है. ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और चंद्रमा का संचार मिथुन राशि में रहेगा, जो बुध देव की ही स्वराशि है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध और चंद्रमा की इस स्थिति से कल का दिन बैंकिंग, व्यापार, शिक्षण, लेखन और निवेश से जुड़े कार्यों के लिए सर्वोत्तम रहने वाला है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करने से जीवन से वाणी दोष, व्यापार की मंदी और बुद्धि का भ्रम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा.