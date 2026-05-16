धनु (Sagittarius)

दांपत्य जीवन के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. यदि आप नए व्यापार या स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है. समाज में आपका मान-सम्मान और साख बढ़ेगी.