Aaj Ka Rashifal 18 April 2026 Rashifal 18 April 2026 Sun Moon Venus Conjunction Aries 8384743
Aaj Ka Rashifal 18 April 2026: सूर्य-चंद्र-शुक्र का दुर्लभ मेल, इन 5 राशियों के लिए धन वर्षा और करियर में बड़ी कामयाबी के योग,जानें शनिवार का राशिफल
Aaj Ka Rashifal 18 April 2026: 18 अप्रैल 2026, शनिवार का दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिहाज से अत्यंत दुर्लभ है. आज मेष राशि में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की त्रिकोणीय युति बन रही है. ज्योतिष शास्त्र में इन तीन प्रभावशाली ग्रहों का एक ही राशि में होना राजयोग जैसी स्थितियां पैदा करता है. शनिदेव के स्वामित्व वाले शनिवार को बन रहा यह संयोग मेष, मिथुन और सिंह सहित 5 राशियों के लिए धन के नए द्वार खोलने वाला है.