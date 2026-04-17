मेष

आपकी ही राशि में बन रही यह त्रिग्रही युति आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण पैदा करेगी. नौकरी में प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है. निवेश के लिए यह सबसे उत्तम समय है. सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी.