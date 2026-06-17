Aaj Ka Rashifal 18 June 2026: 18 जून 2026, गुरुवार का दिन इतिहास के सबसे शुभ और दुर्लभ महासंयोगों में से एक लेकर आ रहा है. ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी तिथि को 'गुरु पुष्य नक्षत्र योग' का निर्माण होने जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र में गुरु पुष्य योग को सभी 27 नक्षत्रों का राजा और 'अमृत सिद्ध योग' माना गया है. इस महामुहूर्त में किया गया कोई भी निवेश, सोने की खरीदारी, भूमि-भवन का सौदा या नया व्यापारिक काम तीन गुना तेजी से फलता-फूलता है. विनायक चतुर्थी और गुरु पुष्य योग के इस संगम से कल कुछ विशेष राशियों के जीवन में 'महा-जैकपॉट' लगने वाला है, जिससे सालों पुरानी तंगी और करियर की मंदी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी.