धनु (Sagittarius)

देवगुरु बृहस्पति की स्वराशि के जातकों के लिए गुरु पुष्य योग किसी वरदान से कम नहीं है. कल से आपके 'गोल्डन दिन' शुरू हो रहे हैं. आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में भारी बढ़ोतरी होगी. नया व्यापार शुरू करने के लिए कल का दिन सर्वोत्तम है.