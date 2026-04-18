Aaj Ka Rashifal 19 April 2026 Gajkesari Yog Benefits Zodiac Signs 8385971
Aaj Ka Rashifal 19 April 2026: चंद्र-गुरु की जुगलबंदी से बना 'राजयोग', आज इन 5 राशियों को मिलेगा रुका हुआ धन और करियर में बड़ी छलांग
Aaj Ka Rashifal 19 April 2026: 19 अप्रैल 2026, रविवार का दिन ग्रहों की एक विशेष हलचल के कारण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. आज चंद्रमा मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं. चंद्रमा और गुरु का यह मिलन ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है. सूर्य के स्वामित्व वाले रविवार को बना यह संयोग मेष से मीन तक सभी राशियों पर गहरा असर डालेगा. आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए आज के सितारे क्या कहते हैं.