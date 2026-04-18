मेष (Aries)

आर्थिक निवेश के लिए आज का दिन मिलाजुला है. परिवार के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है, इसलिए शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और लंबी दूरी की यात्रा से बचें.