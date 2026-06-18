सिंह (Leo)

आर्थिक दृष्टिकोण से कल का दिन आपके लिए बंपर लाभ लेकर आ रहा है. वृषभ राशि के साथ आपकी राशि सबसे भाग्यशाली रहेगी. आय के नए स्रोत बनेंगे और कहीं फंसा हुआ पैसा कल अचानक वापस मिल सकता है. मित्रों के सहयोग से बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.