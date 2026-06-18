Aaj Ka Rashifal 19 June 2026: 19 जून 2026, शुक्रवार का दिन आर्थिक और भौतिक सुखों के दृष्टिकोण से बेहद शानदार रहने वाला है. ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. शुक्रवार का दिन धन, वैभव और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी को समर्पित होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की स्थिति सिंह और वृषभ राशि समेत कई राशियों के लिए धन के नए मार्ग खोलने जा रही है. मां लक्ष्मी को गुलाबी रंग के फूल और खीर का भोग लगाने से जीवन से दरिद्रता, आर्थिक तंगी और कर्ज का बोझ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा.