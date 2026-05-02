मीन (Pisces)

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा. गुरुजनों का आशीर्वाद आपके कार्यों को सफल बनाएगा. डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. (Ai Generated Image)