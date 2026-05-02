Aaj Ka Rashifal 2 May 2026 Shaniwar Visakha Nakshatra Horoscope Hindi 8399203
Aaj Ka Rashifal 2 May 2026: शनिवार को विशाखा नक्षत्र का प्रभाव, शनि देव की कृपा से इन 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, जानें अपना भाग्य
Aaj Ka Rashifal 2 May 2026: 2 मई 2026, शनिवार को चंद्रमा तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आज विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसके स्वामी गुरु (Jupiter) हैं. शनिवार और विशाखा नक्षत्र का यह संयोग धैर्य और अनुशासन से काम करने वालों के लिए बड़ी सफलता लेकर आएगा. विशेषकर शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से प्रभावित राशियों के लिए आज का दिन शांति और राहत वाला साबित हो सकता है.