मेष (Aries)

आज आपको अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और व्यापार में निवेश के लिए दिन शुभ है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.