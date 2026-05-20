Aaj Ka Rashifal 21 May 2026 Guruwar Career Success Astrology Hindi 8421265
Aaj Ka Rashifal 21 May 2026: गुरुवार को इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत…करियर में होगा बड़ा लाभ, जानें मेष से मीन तक का सटीक भविष्यफल
Aaj Ka Rashifal 21 May 2026: 21 मई 2026, गुरुवार का दिन ज्ञान, अध्यात्म और करियर में बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरुवार को गुरु और चंद्रमा की शुभ स्थिति कई राशियों के लिए भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाली है. आज के दिन केसर या पीले चंदन का तिलक लगाना और भगवान विष्णु की आराधना करना आपके मान-सम्मान में वृद्धि करेगा और कार्यक्षेत्र की बाधाओं को दूर करेगा.