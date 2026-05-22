Aaj Ka Rashifal 23 May 2026 Aaj Ka Rashifal 23 May 2026 Shaniwar Shani Dev Kripa Horoscope Hindi 8423386
Aaj Ka Rashifal 23 May 2026: शनिवार को इन 5 राशियों के रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ़्तार, होगा बड़ा धन लाभ!
Aaj Ka Rashifal 23 May 2026: 23 मई 2026, शनिवार का दिन न्याय और कर्म के देवता शनि देव की कृपा पाने का विशेष अवसर है. ग्रहों की स्थिति आज कई राशियों के लिए कड़े संघर्षों के बाद बड़ी सफलता और आर्थिक स्थिरता के योग बना रही है. आज के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, काले तिल का दान करना और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करना आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा.