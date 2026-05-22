वृषभ (Taurus)

आज भाग्य का साथ मिलने से आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे. व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो भविष्य में बड़ा मुनाफा देंगे. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है.