मेष (Aries):

आज का दिन मानसिक शांति और पारिवारिक सुख का है. हल्दी मिश्रित जल का मुख्य द्वार पर छिड़काव करने से घर की नकारात्मकता और कलह दूर होगी. माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.