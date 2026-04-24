Aaj Ka Rashifal 24 April 2026 Rashifal 24 April 2026 Baglamukhi Jayanti Pushya Nakshatra Horoscope 8391466
Aaj Ka Rashifal 24 April 2026: बगलामुखी जयंती पर पुष्य नक्षत्र का महासंयोग, शुक्रवार को इन 5 राशियों के लिए शत्रु नाश और धन वर्षा के योग!
Aaj Ka Rashifal 24 April 2026:24 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए एक दुर्लभ अवसर लेकर आया है. आज बगलामुखी जयंती का पावन पर्व है और साथ ही आकाश मंडल में नक्षत्रों के राजा पुष्य का उदय हो रहा है. चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क में विराजमान होकर मानसिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करेंगे. आज का दिन स्तंभन (बाधाओं को रोकने) और लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.