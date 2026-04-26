Aaj Ka Rashifal 27 April 2026 Today Rashifal 27 April 2026 Mohini Ekadashi Special Horoscope Hindi 8394221
Aaj Ka Rashifal 27 April 2026: मोहिनी एकादशी पर अद्भुत ध्रुव योग, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चमकेगी इन राशियों की किस्मत, बरसेगी श्रीहरि की कृपा!
Aaj Ka Rashifal 27 April 2026: 27 अप्रैल 2026 को वैशाख मास की पावन 'मोहिनी एकादशी' है. शास्त्रों के अनुसार, इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था. कल चंद्रमा सिंह राशि और शुक्र के नक्षत्र 'पूर्वा फाल्गुनी' में संचार करेंगे. यह संयोग कला, प्रेम और आर्थिक समृद्धि के लिए विशेष द्वार खोलने वाला है. यदि आप किसी नए निवेश या रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, तो मोहिनी एकादशी का आशीर्वाद आपके साथ है.