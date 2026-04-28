मीन (Pisces)

वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी. पार्टनरशिप में किए गए काम बड़ा लाभ देंगे. मान-सम्मान में वृद्धि होगी.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. (Ai Generated Image)