Aaj Ka Rashifal 3 May 2026 Raviwar Anuradha Nakshatra Scorpio Moon Predictions Hindi 8400205
Aaj Ka Rashifal 3 May 2026: रविवार को अनुराधा नक्षत्र का शुभ योग, सूर्य देव की कृपा से इन राशियों को मिलेगा बड़ा पद और मान-सम्मान, जानें अपना भविष्य
Aaj Ka Rashifal 3 May 2026: 3 मई 2026, रविवार को चंद्रमा मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे. आज अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके स्वामी शनि देव हैं. रविवार और अनुराधा नक्षत्र का यह मेल सरकारी कार्यों, राजनीति और सामाजिक सेवा से जुड़े लोगों के लिए विशेष सफलता का योग बना रहा है. आज के दिन सूर्य को अर्घ्य देना आपके आत्मविश्वास और करियर में चार चांद लगा सकता है.