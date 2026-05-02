मीन (Pisces)

भाग्य आज आपका पूरा साथ देने वाला है. लंबी दूरी की धार्मिक या व्यावसायिक यात्राएं सफल रहेंगी. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को आज कोई सुखद समाचार मिल सकता है. मान-सम्मान में वृद्धि होगी.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.