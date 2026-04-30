Aaj Ka Rashifal 30 April 2026 Narsingh Chaturdashi Daily Horoscope Hindi 8397378
Aaj Ka Rashifal 30 April 2026: नृसिंह चतुर्दशी पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें अपना भाग्य!
Aaj Ka Rashifal 30 April 2026: गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, जिसे नृसिंह चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है. गुरुवार के दिन चतुर्दशी का होना भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष फलदायी माना गया है. ग्रहों की स्थिति आज कई राशियों के लिए धन लाभ और करियर में उन्नति के द्वार खोलने वाली है.