मीन (Pisces)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी. आपको नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगी. अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. घर और बाहर तालमेल बिठाने में आप सफल रहेंगे.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.