Aaj Ka Rashifal 5 May 2026 Mangalwar Sankashti Chaturthi Dhanu Rashi Hindi 8402934
Aaj Ka Rashifal 5 May 2026: संकष्टी चतुर्थी पर धनु राशि में चंद्रमा का गोचर, मूल नक्षत्र के प्रभाव से इन 5 राशियों के कटेंगे कष्ट, जानें अपना भाग्य
Aaj Ka Rashifal 5 May 2026: 5 मई 2026, मंगलवार का दिन विघ्नहर्ता गणेश की आराधना का विशेष दिन है. आज ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी है. चंद्रमा आज बृहस्पति की राशि धनु में और केतु के नक्षत्र मूल में गोचर करेंगे. मंगलवार और धनु राशि के चंद्रमा का यह मेल साहस के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करेगा. आज के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना और धनु राशि की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाना सभी के लिए मंगलकारी रहेगा.