Aaj Ka Rashifal 6 May 2026 Budhwar Dhanu Rashi Moon Purvashada Nakshatra Hindi 8404040
Aaj Ka Rashifal 6 May 2026: बुधवार को धनु राशि में चंद्रमा का संचार, इन 5 राशियों के लिए खुलेंगे प्रगति के द्वार, जानें अपनी राशि का हाल!
Aaj Ka Rashifal 6 May 2026: 6 मई 2026, बुधवार को चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में विराजमान रहेंगे. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और धनु राशि का यह संयोग आध्यात्मिक प्रगति और बड़े व्यापारिक निर्णयों के लिए बहुत अनुकूल है. आज के दिन गणपति की आराधना और गुरुजनों का आशीर्वाद आपके कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करेगा.