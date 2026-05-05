मीन (Pisces)

करियर में उन्नति के मार्ग खुलेंगे. नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं. पिता और वरिष्ठ अधिकारियों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.