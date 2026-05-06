Aaj Ka Rashifal 7 May 2026 Guruwar Makar Rashi Moon Transit Astrology Hindi 8405338
Aaj Ka Rashifal 7 May 2026: गुरुवार को मकर राशि में चंद्रमा का बड़ा गोचर, गुरु-शनि की कृपा से इन राशियों की चमकेगी किस्मत; जानें आज का भाग्य!
Aaj Ka Rashifal 7 May 2026: 7 मई 2026, गुरुवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज सुबह चंद्रमा का प्रवेश मकर राशि में हो रहा है, जिससे कई राशियों के लिए करियर और आर्थिक मोर्चे पर सकारात्मक बदलाव आएंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं, और आज गुरुवार का दिन होने के कारण विष्णु जी और सूर्य देव की संयुक्त कृपा बरसेगी. यह समय अनुशासन और धैर्य के साथ बड़े लक्ष्य साधने के लिए सर्वोत्तम है.