मीन (Pisces)

आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा. पुराने मित्रों से मुलाकात पुरानी यादें ताजा करेगी. सामाजिक दायरे में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और आपको किसी विशेष सम्मान से नवाजा जा सकता है.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.