मीन (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. खर्चों की अधिकता थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है, लेकिन आय के नए स्रोत भी बनेंगे. किसी पुराने विवाद का अंत होगा और आप राहत महसूस करेंगे.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.