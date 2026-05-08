Aaj Ka Rashifal 9 May 2026 Shaniwar Kumbh Rashi Shatabhisha Nakshatra Hindi 8407395
Aaj Ka Rashifal 9 May 2026: शनिवार को कुंभ राशि के प्रभाव से पलटेगी इन 5 राशियों की किस्मत, शनि देव की कृपा से होगा भाग्योदय!
Aaj Ka Rashifal 9 May 2026: 9 मई 2026, शनिवार का दिन कर्मफल दाता शनि देव को समर्पित है. आज के दिन किए गए कार्यों का दूरगामी परिणाम मिलेगा. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज कई राशियों के लिए धन लाभ और करियर में उन्नति के विशेष योग बन रहे हैं. महादेव और शनि देव की आराधना आज आपके जीवन की बड़ी बाधाओं को दूर करने में सहायक होगी.