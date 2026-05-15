बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे की सच्चाई

Aalim Hakim : बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे क्या सच्चाई होती है इसका उजागर मशहूर हेयरस्टाइलिस्ट आलीम हकीम की इंस्टाग्राम पोस्ट ने किया है. दरअसल, स्टार्स को स्टार्स बनाने के लिए उन लोगों की भी कड़ी मेहनत होती है जो पर्दे पर तो नज़र नहीं आते लेकिन उनकी मेहनत ही असली स्टारडम को बढ़ाती है. Aalim Hakim का यही कहना है, ये वो नाम है जिन्होंने कई बड़े सेलेब्स का हेयर कट किया है. लेकिन इस बार वो अपने काम नहीं बल्कि सेलेब्स के बिहेवियर को लेकर चर्चा में हैं. आलीम ने इंडस्ट्री के बुरे बर्ताव पर नाराज़गी जताई है.