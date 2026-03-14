Aamir Khan 61 Bday Owner Of 800000000 Doesnt Look Watch During Shooting Used Pager Even Era Of Mobile Phones 8341850
800000000 के मालिक Aamir Khan@61: शूटिंग के वक्त नहीं देखते घड़ी, मोबाइल के दौर में भी पेजर यूज करते रहे, टेक्नॉलॉजी में हैं थोड़े ढीले?
Aamir Khan@61: आमिर खान 14 मार्च को 61 साल के हो चुके हैं. लेकिन काम के प्रति उनका डिसिप्लिन और डेडिकेशन अभी भी कम नहीं हुआ है. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आमिर खान शूटिंग के वक्त घड़ी नहीं देखते हैं. इतना ही नहीं, मोबाइल के दौर में भी उन्होंने लंबे समय तक पेजर का इस्तेमाल किया, जानते हैं क्यों?