आमिर खान की खासियत

Aamir Khan@61: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने चार दशक के लंबे करियर में हिट फिल्में ही नहीं दी बल्कि अभिनय के द्वारा कहानी कहने के तरीके की दिशा ही बदल दी. 61 साल में भी उनका काम के प्रति समर्पण और अनुशासन देखने वाला है. आमिर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में पूरी तरह डूबकर काम करते हैं, और हर छोटी से छोटी चीज़ पर इतनी बारीकी से ध्यान देते हैं. यही वजह कि उनका हर प्रोजेक्ट खास बन जाता है.