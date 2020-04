1 / 31

Amir Khan Daughter Ira Khan आमिर खान की बेटी इरा खान की चर्चा सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर उनकी हरकतों की वजह से खूब होती है. वैसे तो उन्होंने अभी तक किसी फिल्म या सीरियल में काम नहीं किया है लेकिन वह इंस्टाग्राम की स्टार हैं. इरा खान अक्सर इंस्टाग्राम पर लीक से हटकर तस्वीरें शेयर करती हैं. वह अपने चाहने वालों को अक्सर अलग ही अंदाज में बर्थडे विश करती हैं. उन्होंने अभीअभी अपनी दोस्त Seher को बर्थडे विश किया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है Happy Birthday, beautiful. All my love. always. वैसे आमिर की बेटी इरा के बारे में कहा जाता है कि वह बिंदास किस्म की लड़की हैं. वह कोई चीज छिपाती नहीं हैं. वह यह मानती हैं कि वह जैसी हैं अच्छी है. हाल ही में इरा खान ने अपने रिलेशनशिप के बारे में भी खुलासा कर दिया था. वह Mishaal Kirpalani के साथ रिलेशनशिप में हैं. न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में इरा ने कहा था कि वह इस बारे में ओपन रहना चाहती हैं. उन्होंने कहा था कि उन्हें जो कुछ भी शेयर करने लायक लगता है वह उसे शेयर कर देती हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि वह जिस तरह से वास्तविक हैं उसी तरह से अपने पेज और अकाउंट को भी वास्तविक रखना चाहती हैं. यह आप पर निर्भर है कि आप इसे किस प्रकार देखते हैं. उन्होंने कहा कि मैं खुद को ओपन रखने की कोशिश नहीं करती और न ही कुछ छिपाने की कोशिश करती हूं. बस मैं कोशिश करती हूं कि मैं जो हूं अच्छी हूं.