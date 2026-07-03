आमिर खान की तीसरी शादी

बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी कर अपनी निजी जिंदगी का नया अध्याय शुरू कर दिया है. इस शादी के साथ ही आमिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा सितारों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में तीन या उससे ज्यादा शादियां की हैं. किसी की पहली शादी ज्यादा समय तक नहीं चली, तो किसी ने जिंदगी में दोबारा और फिर तीसरी बार प्यार को मौका दिया. आइए जानते हैं बॉलीवुड के उन सितारों के बारे में, जिनकी निजी जिंदगी भी फिल्मों की तरह चर्चा में रही.