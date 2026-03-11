ऐश्वर्या और आराध्या बच्चन

Aaradhya Bachchan: ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या भी अपनी मां की तरह लुक को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. धीरे-धीरे जैसे वो बड़ी हो रही हैं उनका कॉन्फिडेंस देखने वाला है. आराध्या की लेटेस्ट पिक्स देखकर लोग कह रहे हैं कि वो बिल्कुल मां की कार्बन कॉपी है. यही नहीं कुछ यूजर्स ने तो इन्हें ‘छोटी ऐश’ तक कह दिया है. दरअसल, हाल ही में आराध्या अपने मम्मी-पापा अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के साथ बिजनेसमैन मुदित अडाणी और अनन्या दिवानजी के वेडिंग सेलिब्रेशन में पहुंची थीं जहां उन्हें देखकर सब दंग रह गए.