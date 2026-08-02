अभिजीत दीपके ने अमेरिका में क्या पढ़ाई की?

अभिजीत दीपके ने अमेरिका की Boston University के College of Communication से Master of Science (M.S.) in Public Relations की पढ़ाई की. ये एक पोस्टग्रेजुएट डिग्री है, जिसमें लोगों तक सही संदेश पहुंचाने, मीडिया से बेहतर संबंध बनाने और किसी संस्था या व्यक्ति की सार्वजनिक छवि को मजबूत करने की ट्रेनिंग दी जाती है. इस कोर्स में डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया रणनीति, संकट के समय संचार, ब्रांड की पहचान और जनसंपर्क जैसे विषय शामिल होते हैं. आज के समय में यह डिग्री राजनीति, कॉरपोरेट सेक्टर और मीडिया इंडस्ट्री में काफी अहम मानी जाती है. इस कोर्स के जरिए छात्रों को यह सिखाया जाता है कि किसी संगठन या व्यक्ति की छवि को कैसे बेहतर बनाया जाए और लोगों तक प्रभावी तरीके से संदेश कैसे पहुंचाया जाए. इसलिए इस डिग्री को आधुनिक कम्युनिकेशन और पब्लिक इमेज मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण कोर्स माना जाता है.