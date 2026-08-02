इस डिग्री के बाद कौन-कौन से करियर बन सकते हैं?
पब्लिक रिलेशंस में एमएस करने के बाद कई तरह के करियर विकल्प खुल जाते हैं. इस डिग्री वाले लोग Public Relations Specialist, Corporate Communications Manager, Political Communications Strategist, Media Consultant और Brand Reputation Manager जैसी भूमिकाओं में काम कर सकते हैं. बड़ी कंपनियां, सरकारी संस्थान, राजनीतिक दल, मीडिया हाउस और अंतरराष्ट्रीय संगठन ऐसे विशेषज्ञों की मांग करते हैं. इनकी जिम्मेदारी होती है कि संस्था या नेता की छवि सकारात्मक बनी रहे, मीडिया के साथ अच्छे संबंध रहें और किसी विवाद की स्थिति में सही रणनीति तैयार की जाए. सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण डिजिटल कम्युनिकेशन और ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट की भी बड़ी भूमिका हो गई है. इसलिए इस डिग्री को केवल मीडिया तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि यह राजनीति, कॉरपोरेट और सामाजिक अभियानों में भी उपयोगी साबित होती है.