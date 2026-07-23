कौन हैं अभिजीत दीपके?

अभिजीत दीपके पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आए हैं. उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम से एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया, जिसने कुछ ही दिनों में लाखों युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. ये पहल डिजिटल कंटेंट के जरिए युवाओं के मुद्दों को सामने रखने का दावा करती है. अभिजीत खुद को राजनीतिक संचार और डिजिटल कैंपेन की समझ रखने वाला प्रोफेशनल बताते हैं. उनकी पहचान केवल एक सोशल मीडिया क्रिएटर के रूप में नहीं, बल्कि डिजिटल रणनीति बनाने वाले व्यक्ति के तौर पर भी बनी है. उनकी पहल को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इंटरनेट पर बड़ी बहस छेड़ दी.