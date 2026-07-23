युवाओं के बीच क्यों बढ़ रही लोकप्रियता?
अभिजीत दीपके की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनका डिजिटल कंटेंट और युवाओं से जुड़ने का तरीका माना जा रहा है. वो गंभीर मुद्दों को मीम, छोटे वीडियो और आसान भाषा के जरिए पेश करते हैं, जिससे बड़ी संख्या में युवा उनके कंटेंट से जुड़ते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी इस्तेमाल और मौजूदा मुद्दों पर तेज प्रतिक्रिया उनकी पहचान बन गई है. हालांकि, उनके अभियान को लेकर अलग-अलग राजनीतिक राय सामने आती रहती हैं, लेकिन इंटरनेट पर उनकी मौजूदगी लगातार मजबूत होती दिख रही है.