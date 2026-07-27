लोकप्रियता के साथ बढ़े रिश्ते

जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के बाद अभिजीत दीपके का नाम देशभर में चर्चा का विषय बन गया है. उनकी सक्रिय भूमिका और लोगों के बीच बढ़ती पहचान का असर अब उनकी निजी जिंदगी पर भी दिखाई देने लगा है. परिवार के अनुसार, पहले भी शादी के प्रस्ताव आते थे, लेकिन आंदोलन के बाद इनकी संख्या काफी बढ़ गई है. कई परिवार खुद संपर्क कर रहे हैं और अभिजीत के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं. यह बदलाव दिखाता है कि सार्वजनिक जीवन में पहचान मिलने के बाद लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ जाती है. हालांकि परिवार फिलहाल किसी जल्दबाजी में नहीं है और शादी का फैसला सही समय पर लेना चाहता है.