RTI कार्यकर्ता ने किन मुद्दों पर सवाल उठाए?

RTI कार्यकर्ता अमित तिवारी ने कई सरकारी एजेंसियों को पत्र लिखकर Cockroach Janta Party (CJP) और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके से जुड़े वित्तीय मामलों की जांच की मांग की है. उनका कहना है कि ये देखा जाना चाहिए कि पार्टी की फंडिंग किस तरह हो रही है और क्या सभी नियमों का पालन किया गया है. उन्होंने खास तौर पर अभिजीत दीपके के पिता की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाया है. उनका तर्क है कि अगर परिवार की आय सीमित रही है तो विदेश में उच्च शिक्षा का खर्च कैसे उठाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए. उनका कहना है कि संबंधित एजेंसियां तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल करें ताकि किसी भी तरह की शंका दूर हो सके.