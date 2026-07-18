घर पर AC फिल्टर साफ करने का आसान तरीका

AC का फिल्टर साफ करना बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी मैकेनिक की जरूरत नहीं है, आप खुद ही AC का फिल्टर साफ कर सकते हैं. सबसे पहले सुरक्षा के लिए AC का मेन स्विच बंद कर दें. फिर स्प्लिट या विंडो AC के सामने वाले पैनल को धीरे से ऊपर उठाएं या खोलें. अंदर आपको जालीदार फिल्टर दिखेंगे, उन्हें सावधानी से बाहर खींच लें. फिल्टर पर जमी सूखी धूल को सिंक या वॉशबेसिन में हल्के हाथों से झाड़ लें और फिर पानी से फिल्टर को अच्छे से धोएं. ध्यान रहे, किसी हार्ड ब्रश का इस्तेमाल न करें, इससे जाली टूट सकती है. फिल्टर को धूप या हवा में पूरी तरह सुखा लें. गीला फिल्टर AC में वापस बिल्कुल न लगाएं, सूखने के बाद इसे वापस फिक्स कर दें और पैनल बंद कर दें. (Photo Credit- All Photos From AI)