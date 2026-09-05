सबसे पहले करें ये आसान Trick

अगर AC का Remote काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले उसमें लगी दोनों बैटरी निकाल दें. इसके बाद Remote के पावर बटन को करीब 5-10 सेकंड तक दबाकर रखें. अब कुछ सेकंड इंतजार करें और बैटरी को दोबारा रिमोट में लगाएं. इसके बाद AC की तरफ रिमोट करके पावर बटन दबाकर देखें. कई बार रिमोट के अंदर बची हुई थोड़ी-सी electrical charge या अस्थायी glitch की वजह से वह सही तरीके से काम नहीं करता. बैटरी निकालकर पावर बटन दबाने से यह residual charge खत्म हो सकता है और Remote फिर से सामान्य तरीके से काम कर सकता है.