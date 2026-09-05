फिर भी AC नहीं चल रहा तो क्या करें?
अगर Remote Signal भेज रहा है लेकिन AC Response नहीं दे रहा, तो समस्या AC के IR Receiver, Power Supply या किसी अन्य component में हो सकती है. ऐसी स्थिति में केवल Remote की Battery बदलते रहने से समस्या हल नहीं होगी. वहीं अगर Remote से कोई Infrared Signal ही नहीं निकल रहा और ऊपर बताए गए तरीकों के बाद भी वह काम नहीं करता, तो नई Batteries लगाकर देखें. अगर इसके बाद भी Remote Response नहीं देता, तो Remote की मरम्मत या replacement की जरूरत पड़ सकती है. (Photo Credit- All Images From AI)